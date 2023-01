L'interdiction des colliers de dressage pour chiens saluée par les éducateurs canins corses

« Il faut savoir qu’à la base ce n’est pas dans la nature du chien d’obéir, même si les gens pensent souvent le contraire. On veut qu’il nous obéisse, du coup on crie, on s’énerve et on met des colliers. Mais ce n’est pas comme cela qu’il faut faire. Il faut que le chien ait un intérêt à revenir vers nous. Le chien est bien plus intéressé par la nature que par nous, donc il faut déjà que tout petit on se rende intéressant, et qu’il ait envie de revenir à nous », souligne-t-elle dans ce droit fil, en précisant que ces méthodes sont accessibles à tout le monde. « On peut commencer dès les premiers mois du chien à travailler le rappel avec des récompenses, du jeu, des câlins. Il faut que le chien voie qu’il y a un intérêt pour lui à revenir vers son propriétaire. Il y a plein de choses pour créer correctement le lien et que le chien ait envie de revenir », détaille-t-elle. Des méthodes qui marchent également sur des chiens adultes.



« Toute l’éducation et l’obéissance d’un chien part du lien que l’on tisse avec lui. Si on ne créé pas ce lien, le chien fera tout et n’importe quoi parce qu’il n’a pas une vraie référence », explique-t-elle encore. « Il faut avoir les bases dès le départ et les gens ne les ont pas forcément. Il n’y a pas de mode d’emploi quand on adopte un animal et encore beaucoup d’idées reçues de par ce qu’on pouvait faire par le passé où le chien devait rester dehors et qu’on le dressait à coups de bâton. Ce n’est plus le cas, on a évolué donc il faut s’adapter », conclut l'éducatrice et comportementaliste de CorsiCani.