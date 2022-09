L’instant parent ! : Le Canopé de Corse lance un webinaire gratuit sur l'école et la parentalité

Réseau Canopé est un opérateur du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, qui a pour mission la formation tout au long de la vie et le développement professionnel des enseignants. Il les accompagne notamment dans l'appropriation des outils et environnement numériques.

Plus largement, Réseau Canopé a vocation d'agir au sein de la communauté éducative pour proposer des actions et des ressources afin de participer efficacement à l’évolution du système éducatif.

Pour assurer ses missions, Réseau Canopé s’appuie sur ses directions territoriales et académiques et ses ateliers sur tout le territoire.

Réseau Canopé de Corse a sa direction académique à Ajaccio et est composé de deux ateliers, l’un situé à Bastia et l’autre à Ajaccio.

Réseau Canopé de Corse vise à développer des partenariats avec des acteurs locaux intervenants en direction des familles et des jeunes. Ainsi, la Maison des Adolescents de Corse-du-Sud, la PMI, service de la Collectivité de Corse, la Maison de Protection des Familles de Porto-Vecchio ou encore l’association Umani s’inscrivent dans cette démarche en proposant des interventions et des thématiques portant sur la parentalité.