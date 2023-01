L'indemnité carburant de 100 euros versée à partir de ce vendredi, qui peut en bénéficier ?

Alors que le litre d'essence a de nouveau les 2 euros dans la plupart de stations-service de l'ile, les premiers bénéficiaires de l'indemnité carburant ont reçu ce vendredi 27 janvier un virement de 100 euros.Cette prime, versée en une fois en 2023, est accessible à dix millions de foyers fiscaux, pourtant, selon le ministre de l’Économie, elle n’a été réclamée que par trois millions de personnes.Sur Europe 1, Bruno Le Maire a annoncé en début de semaine que 7 millions de Français éligibles à l’indemnité - soit 70 % des personnes concernées - n’en avaient pas fait la demande. Mais qui peut donc bénéficier de cette aide ? Pour en bénéficier, il faut faire partie des personnes utilisant leur véhicule à des fins professionnelles, pour travailler ou se rendre à leur travail, qu’il s’agisse d’une voiture ou d’un deux-roues motorisé (vélos et trottinettes ne font pas partie du dispositif).L’aide carburant est également octroyée sous condition de ressources, à savoir, aux foyers dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 14 700 euros en 2021, soit, selon le gouvernement : 1 314 euros nets par mois pour une personne seule et 3 941 euros pour un couple avec deux enfants.Si vous estimez correspondre aux critères, il faut demander cette aide via un formulaire disponible sur le site des impôts à l’adresse suivante : https://ict.impots.gouv.fr/