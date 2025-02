L’homme d’affaires américain Glenn Straub à Ajaccio pour une possible reprise de l’ACA

Glenn Straub a atterri à l’aéroport Napoléon-Bonaparte ce vendredi après-midi à bord d’un vol en provenance de Paris. À sa descente d’avion, il a été accueilli par Franck Leloup, directeur général du club ajaccien, ainsi que par plusieurs supporters, dont certains membres du Cullettivu Biancu è Rossu. Une écharpe aux couleurs du club et un drapeau lui ont été remis avant qu’il ne prenne la direction du stade François-Coty pour visiter les installations de l’ACA.



L’homme d’affaires de 78 ans, qui a fait fortune dans l’immobilier, a notamment acquis la Miami Arena en 2004 avant que le site ne soit transformé en parking. Il avait aussi tenté récemment de racheter le Standard de Liège, mais la situation financière du club belge l’avait conduit à renoncer.



L’ACA, confronté à un déficit de 7,5 millions d’euros, cherche une solution pour stabiliser sa situation économique. La Collectivité de Corse a adopté une motion de soutien au club, mais sans engagement financier. Un collectif de socios a également été créé cette semaine pour tenter d’apporter un soutien au club ajaccien.



Sur le plan sportif, l’ACA reste sur trois victoires consécutives et occupe actuellement la 14e place de Ligue 2. Glenn Straub assistera ce samedi au match contre Guingamp, avant peut-être d’entamer des discussions plus poussées avec les dirigeants du club.