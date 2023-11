L'hommage de la Corse aux poilus, 105 ans après l'armistice du 11 novembre 1918

A Bastia, Michel Prosic, préfet de la Haute-Corse, a présidé deux cérémonies à l'occasion du 105e anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918. La première, en mer, a honoré les marins disparus avec la SNSM et l'Association de Marins Anciens Combattants. Plus tard, sur la place Saint Nicolas à Bastia, entouré des autorités civiles et militaires, M. Prosic a lu les messages officiels du Ministère des Armées et du secrétaire d'État chargé de la mémoire et des anciens combattants, M. Mirallès. La cérémonie s'est conclue par le dépôt de gerbes, symbolisant le respect envers ceux qui ​ont sacrifié leur vie pour la patrie.