L'état de santé de Charles Pieri, victime de plusieurs malaises en prison, inquiète ses proches

Pour faire bouger les choses, Marc-Antoine Luca s’est donc tourné vers le magistrat instructeur, en charge de l’affaire. « Il a attendu les pièces médicales de la défense pour solliciter une expertise médicale, qui doit déterminer si son état est compatible avec une détention. Dans le cas où cette expertise ne donnerait pas le résultat escompté, on pourrait toujours faire appel. Et on peut surtout solliciter les mesures traditionnelles de remise en liberté, c’est à dire en saisissant le magistrat instructeur sur des moyens de droit plus traditionnels. »



La priorité est donc bel et bien de quitter le centre de détention, quel que soit le point de chute. « Ce qu’on veut, c’est que dans un premier temps, Charles Pieri puisse être soigné comme il se doit. Même une assignation à résidence sous surveillance électronique sur le continent nous conviendrait totalement, dans un premier temps », complète Marc-Antoine Luca. Pour le docteur Benedetti, cette situation met en lumière un « manque de coordination invraisemblable », qui n’est pas sans rappeler « l’enquête actuellement en cours sur l’assassinat d’Yvan Colonna ». « On voit que les détenus corses en particulier ne sont pas traités de la même manière que le droit commun. »