L’état de catastrophe naturelle reconnu pour les communes de Cervione et San-Giovanni-di-Moriani

Les fortes intempéries de 2024 avaient durement touché Cervione et San-Giovanni-di-Moriani, conduisant ces communes à demander à la préfecture la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Après analyse des rapports météorologiques, l’État a donné un avis favorable. Un arrêté interministériel publié au Journal officiel le 1ᵉʳ mars 2025, confirme cette reconnaissance pour le phénomène d’inondations et coulées de boue.



Désormais, les propriétaires de biens endommagés peuvent se rapprocher de leur assureur afin de bénéficier d’une prise en charge, "dans la limite des garanties souscrites." indique la préfecture dans un communiqué. "Les sinistrés disposent d’un délai de 30 jours à compter de la publication de l’arrêté pour déclarer leurs pertes et déposer un dossier auprès de leur compagnie d’assurance, conformément au cadre fixé par la loi du 13 juillet 1982 sur l’indemnisation des catastrophes naturelles."