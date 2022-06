L'espace culturel Arte Locu ouvre ses portes à Volpajola

Niché au cœur de la vallée du Golu, entre Castagniccia et Nebbiu, A Vulpaiola est un village ancré dans la Custera. Si le village est à mi-chemin entre Bastia et Corte, à une heure de la Balagne, il se trouve éloigné des centres culturels régionaux et donc en manque d’activités culturelle. « L’ambition du Spaziu Culturale Arte Locu que nous inaugurons ce samedi est de sortir la population di A Vulpaiola de son isolement artistique » explique Patrick Vignoli, directeur artistique de l’association. « Mais nous avons pour ambition de rayonner aussi jusqu’aux autres villages du canton en plaçant la culture au cœur de la ruralité ».

U Spaziu Culturale Arte Locu se donne donc pour objectif de donner accès à la culture à tous sans exception, par de-là les générations, les genres ou les catégories sociales. « Nous allons proposer une programmation populaire, pertinente et de qualité. Sans oublier de prêter attention aux aspirations du public ».



Pour faire face à l’obstacle que représente le manque de lieux de diffusion alentours, U Spaziu Culturale Arte Locu a fait le choix de l’itinérance et de l’éphémère. « En effet nous irons à la rencontre des habitants, faisant de ces contraintes des atouts, grâce à des cadres à nuls autres pareils. Cela permettra aussi de faire vivre les places publiques, les ruelles, les parvis, les marchés et cela renforcera le lien avec les habitants autour du projet artistique ».



Pour Arte Locu cette itinérance des projets permettra d’investir facilement un espace et d’en détourner sa fonction. En faisant appel à la participation des habitants au cours des phases de préparation et de représentation, ces derniers se réapproprieront ainsi différemment des lieux familiers. « Nous serons en étroite collaboration avec les autres associations du village et avec toutes les personnes de bonne volonté et avec d’autres partenaires culturels tels que la Fabrique de théâtre de Bastia, l’Espace Culturel Charles Rocchi à Biguglia ou la médiathèque de Fulelli ».



En plaçant la langue corse au cœur de son projet, U Spaziu Arte Locu proposera une pédagogie immersive par le développement des activités en lien avec la langue et favorisera ainsi sa dimension artistique. « Nous entendons aussi proposer une ouverture culturelle sur l‘extérieur et le monde méditerranéen, notamment, en programmant des artistes d’horizons variés. Nous sommes persuadés que le développement local par l’art en milieu rural participera à dynamiser ces territoires et qu’il peut être un puissant moyen de transformation sociétale ».



On le constate, un projet de grande et belle envergure pour Arte Locu qui souhaite réduire les inégalités d’accès à la culture, les inégalités sociales, générationnelles et communautaires, offrir des moyens d’expression, de communication, de création, participer à l’ouverture culturelle et artistique en offrant des formations et organiser des manifestations qui mettent en valeur les richesses naturelles et le patrimoine culturel de l’île. « Notre ambition est de programmer 1 événement par mois, soit le samedi soir, soit le Dimanche en fin de journée. Avec un point culminant en été lors de la programmation pour la San Cisariu, qui sera l’occasion d’une sorte de mini festival itinérant Da caminu, avec des artistes programmés dans tout le village. Chaque début d’été, nous mettrons en place une exposition temporaire, peinture, sculpture ou autre. Elle sera une invitation à la découverte des œuvres d’un artiste, mais aussi du patrimoine naturel et historique du village, à travers une promenade dans les rues. Enfin, tous les spectacles seront gratuits ».



Et cela commence donc ce samedi 25 juin par cette pièce qui avait connu un grand succès à Bastia, notamment, il y a quelques mois : Corsican Way of life.