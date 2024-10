"L'élu le mieux rémunéré de France est un nationaliste corse" selon Le Canard Enchaîné"

VL le Mercredi 23 Octobre 2024 à 08:09

Le Canard Enchaîné pointe du doigt la rémunération d'Alex Vinciguerra, président de l'ADEC et élu nationaliste corse. Selon le journal, il cumulerait plus de 19 000 euros par mois, devançant même les plus hauts responsables de l'État.