L'éducation financière au collège : à Calvi, des élèves économes

Dans le cadre de la semaine de la stratégie nationale d’Éducation économique, budgétaire et financière, organisé conjointement par la Banque de Rance et l'Education nationale, les élèves de 4e du collège de Calvi ont participé à une formation sur quelques jours. À l'issue de ce stage, les collégiens ont obtenu leur passeport EDUCFI.

"Les questions financières et budgétaires sont omniprésentes dans la vie quotidienne des élèves sans qu'ils puissent toujours en comprendre le sens. explique Fatima Achahboune, professeur de Mathématiques au collège de Calvi. C'est pour cette raison que la Banque de France, et le ministère de l’Éducation nationale ont mis en place un passeport d’éducation budgétaire et financière, le " Passeport EDUCFI", auprès des élèves de 4e".

L'objectif est d’inciter ces futurs adultes à s’intéresser aux questions budgétaires et financières et leur faire acquérir des connaissances et des compétences afin qu'ils puissent mieux appréhender la vie économique et faire des choix en citoyens éclairés.



"Chaque année, un thème est défini et des ateliers ludo-pédagogiques sont organisés sur tout le territoire. Le thème de cette année était : Take care of yourself, take care of your money, (prenez soin de vous et de votre argent), poursuit l'enseignante. Les élèves ont ainsi été initiés, via un enseignement mathématique adapté, à la gestion d’un budget afin de leur apprendre à gérer leur épargne, éviter un endettement et prévenir les arnaques financières. Ils ont été, également, amenés à s'interroger et à réfléchir à la place de l’argent dans la société. "





Toujours dans l’esprit d’éduquer financièrement, le passeport financier sera sans doive proposé les années à venir.