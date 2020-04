L'école de Monticello ne rouvrira qu'en septembre

Le communiqué de la municipalité de Monticello " Le plan de déconfinement, présenté le 28 avril 2020 par le premier ministre à l’assemblée nationale pour la réouverture progressive avec un effectif limité dans les classes, laisse apparaître encore trop d’incertitudes, et renvoie la responsabilité sur les élus locaux sans leur assurer qu’ils disposeraient de moyens nécessaires en masques, tests et gel, indispensables pour la sécurité sanitaire des élèves , du corps enseignant, des parents d’élèves et des employés communaux.

De ce fait, en accord avec les enseignants et la majorité des délégués des parents d’élèves, l’école de Monticello restera fermée jusqu’à la rentrée de septembre prochain.

La collectivité mettra à profit ce laps de temps pour préparer cette rentrée dans les meilleures conditions sanitaires et humaines pour tous.

Les enseignants restent mobilisés pour poursuivre l’enseignement à distance jusqu’aux vacances scolaires".