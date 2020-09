L'astrophysicien Roland Lehoucq en Corse pour lever les secrets de l'univers

Est-ce que les étoiles ont toujours existé ? La terre existera-t-elle indéfiniment ? Pourquoi le soleil brille-t-il ?

Autant de questions que le commun des mortels se pose et auxquels le célèbre astrophysicien Roland Lehoucq, chercheur au département d’astrophysique du CEA de Saclay répondra lors de trois conférences.

Le 18 septembre, le spécialiste de l'astronomie sera présent à 18 heures à la Casa di e scenze de Bastia pour une conférence intitulée "dépasser les apparences". Ouverte au grand public elle aura pour but d'expliquer aux petits et grands des phénomènes astronomiques et leur histoire.



"Je vais par exemple m'intéresser à ce qu'est le soleil. Montrer que ce n'est pas un feu qui brûle qui tourne autour de la terre. Au fil des siècles, grâce des instruments nous avons découvert que la terre gravite autour de celui-ci", explique Roland Lehoucq.



Le 19, le chercheur interviendra autour d'une table au festival de la BD de Bastia.

Le 20, c'est au Parc Galea qu'il tiendra une conférence sur la cosmologie, la forme de l’univers, la façon dont nous le percevons. "Qui n'a jamais ressenti une sensation d'infini en regardant une nuit étoilée ?" L'astrophysicien débattra de l'aspect de l'univers. Est-il infini ou non ? "Je vais montrer qu'en science il ne faut pas se fier aux apparences mais se poser beaucoup de questions.", reprend-il.



Pour comprendre que le soleil n’existera pas toujours, que les étoiles non plus, que les planètes disparaissent, ce qu'est une matière noire... il faudra donc aller à sa rencontre.



Les réservations par téléphone ou mail sont obligatoires pour la conférence à la maison des sciences.

04 95 55 96 71 ou casadiescenze@bastia.corsica