« L’art de vivre en pays d’Ajaccio » : une expo pour rendre hommage aux savoir-faire ancestraux

Dans le cadre de sa mission de mise en valeur du territoire, l’Office du Tourisme d’Ajaccio a souhaité mettre en place une programmation événementielle sous toutes ses formes. C’est ainsi qu’est née, l’an dernier, l’exposition « L’art de vivre en pays d’Ajaccio ». « Une façon, explique Nathalie Cau, responsable de l’Office, de mettre en exergue ce qui caractérise la singularité, la personnalité, les valeurs et les savoir-faire au sein du Pays d’Ajaccio. »



Débutée l’an dernier sur le thème « Sites emblématiques et traditions », l’exposition se poursuit avec un deuxième volet intitulé « Les savoir-faire et les hommes et les femmes qui les perpétuent ».



Comme en 2020, l’Office du Tourisme a demandé à François Romei de réaliser les clichés. Photographe depuis toujours même s’il n’en a pas fait son métier, ce dernier est particulièrement bien connu et renommé dans la Cité Impériale. Son site, créé il y a quelques années, abrite déjà 7000 photos : la vieille ville d’Ajaccio, la religion, les fêtes de village... « Je n’avais pas réellement d’objectif, explique-t-il, la photographie a toujours été une passion. Peu à peu, j’ai tout structuré... »



En mars dernier et à la demande de Nathalie Cau, François Romei va sillonner les villages de la CAPA et réaliser 4000 clichés mettant en valeur les savoir-faire de nos anciens. De Sarrula à Afà, d’Appiettu à Tavacu, d’Aiacciu à Alata et Villanova, agriculteurs et producteurs sont ainsi mis en valeur…. « Cela n’a guère été évident, ajoute le photographe, il a fallu choisir 64 photos sur les 4000 réalisées. »