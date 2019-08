L'anse de Ficaghjola abri naturel de Bastia

De a "Culonna", sous la Poudrière de la Citadelle, jusqu'au "Paradisu", énorme rocher qui, jusqu'à la construction de la route du front de mer, se dressait devant le lavoir de Ficaghjola et un peu au-delà, l'anse du même nom, à l'abri de "l'Altu" de la ville, constituait, hier, le refuge idéal pour toute embarcation croisant dans les parages.



Aujourd'hui l'anse est toujours aussi courue par mauvais temps. Lorsque la mer, sous l'effet du vent se creuse, et que les rafales du Libecciu se déchaînent sur la ville le site, répertorié sur bien des cartes marines, constitue l'abri naturel auquel tout marin aspire.



A l'heure où le débat sur le futur port de Bastia continue d'alimenter les polémiques - réaménagement du site actuel, Carbonite, Portu Novu - il serait peut-être sage, au-delà de toutes les études et de toutes considérations politiques, de retenir essentiellement le fait que l'anse constitue depuis toujours l'endroit où le marin malmené, et en quête d'abri naturel, vient jeter l'ancre…



Mais cette anse à laquelle il ne reste plus que quelques mètres carrés de plage - celle de Ficaghjola - supportera t-elle de perdre cet espace après avoir, déjà, cédé celui de la plage de la place d'Armes à la réalisation de la route du front de mer ?



En attendant, c'est par dizaines que les bateaux de plaisance profitent de la beauté et de la sérénité du site avant peut-être que le libecciu ne les contraignent à s'y mettre à l'abri !