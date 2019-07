L'ancien préfet de Haute-Corse Alain Thirion, nommé patron de la Sécurité civile

Préfet de proximité, Alain Thirion avait parcouru lors de son séjour en Haute-Corse les 4/5ème des communes du département où il avait géré de lourds dossiers : l’affaire de Sisco, les manifestations de supporters, l’incendie de Poggio-d’Oletta, les intempéries et les inondations.

Il a aussi fait avancer des dossiers importants comme le parc naturel du Cap Corse ou encore le Grand Site de Patrimonio.



Alain Thirion avait été nommé en Corse en avril 2015. Il s’agissait de son premier poste de Préfet.

Auparavant, il avait été successivement attaché d'administration centrale au ministère des affaires étrangères, sous-préfet de 2e classe, directeur du cabinet du préfet du Gers, directeur du cabinet du préfet de la Meurthe-et-Moselle, conseiller technique au cabinet de Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, puis directeur des transports et de la protection du public à la préfecture de police.



Alain Thirion était préfet de l'Aude depuis mars 2017 et avait dû las aussi de très lourds dossiers : attentats de Trèbes et Carcassonne en mars 2018 comme les intempéries meurtrières survenues dans la région en octobre 2018.