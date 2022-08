L'allocation de rentrée scolaire revalorisée : 12 304 familles corses en bénéficieront dès le 16 août 2022

L’allocation de rentrée a pour but d’aider les familles à équiper leurs enfants de 6 à 18 ans pour la rentrée : fournitures scolaires, manuels, mais aussi vêtements, chaussures, équipements de sports, matériel informatique, mobilier, frais de cantine, etc. L’allocation est versée sans contrôle de son utilisation.

En Corse, 17 251enfants sont concernés (7 774 pour le 2A et 9 477 dans le 2B) pour 12 304 familles de l'île. Ce qui représente une aide financière de 7 142 090 € dont 3 926 561 € pour la Haute-Corse et 3 215 529€ pour la Corse-du-Sud. A ces montants, il faut ajouter 4% qui seront versés à part dans un autre virement.Son versement concerne les enfants scolarisés de 6 à 18 ans, ainsi que les enfants âgés de moins de 6 ans mais inscrits en cours préparatoire (CP).A cause de l'inflation liée à la guerre en Ukraine, le Gouvernement a procédé à une revalorisation de 4% de l'allocation de rentrée scolaire.Cette année elle s’élève donc à 392,05 euros pour un enfant âgé de 6 à 10 ans, à 413,69 € euros pour un enfant âgé de 11 à 14 ans et à 428,02 euros pour un enfant âgé de 15 à 18 ans.Mais cette aide est versée sous conditions de revenus. Cette année, elle concerne les parents dont les revenus annuels de 2020 étaient inférieurs à 25 370 euros pour un enfant à charge au 31 juillet de cette année, 31 225 € pour deux enfants à charge à 37 080€ pour trois enfants à charge et à 42 935 pour 4 enfants.SI vous avez déjà perçu l’ARS l’année précédente ou êtes allocataires de la Caf, il n’y a pas de démarche à effectuer, le versement se fera automatiquement.Si vous n'êtes pas allocataire, rendez-vous sur le site de la Caf pour télécharger le formulaire dans la rubrique Aides et démarches > Mes démarches > Les enfants : imprimez-le et renvoyez-le complété à votre Caf afin de déclarer votre situation.Si votre enfant a plus de 16 ans, même si vous avez déjà perçu cette allocation, vous devez déclarer auprès de la CAF que votre enfant est toujours scolarisé.Pour tout savoir sur l’ARS 2022 cliquez ici.