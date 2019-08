L'agresseur de Mme Thérèse Bronconi activement recherché

Ainsi que cela a été révélé dès lundi matin dans nos colonnes, dans la nuit du 19 août, Mme Thérèse Bronconi, 84 ans, a été surprise dans son sommeil, dans la nuit du 18 ai 13 août à 2 heures du matin par un individu qui s'est introduit chez chez, vraisemblablement par une fenêtre laissée ouverte pour apporter un peu de fraîcheur dans l'habitation à cette époque de l'année.

Après avoir été soignée au service des urgences du Centre Hospitalier Calvi-Balagne, Thérèse Bronconi, bien que toujours choquée par l'agression dont elle a fait l'objet, a été prise en charge par sa famille, avant de regagner son domicile où elle a retrouvé du réconfort auprès des siens et de proches toujours ulcérés par cet acte odieux que l'on ne croyait pas possible chez nous.



Malheureusement, cette agression chez une personne âgée n'est pas un acte isolé et cette recrudescence de faits aussi violents a de quoi inquiéter.

Selon les éléments recueillis, Thérèse Bronconi a été on l'a dit surprise par un individu qui l'a menacé avec un couteau et qui visiblement en voulait à son argent.

Ligotée, bâillonnée, agressée physiquement et verbalement, Mme Thérèse Bronconi a vécu un véritable calvaire. Son agresseur a fouillé en vain l'habitation, avant de repartir près de 45 mn plus tard.

L'octogénaire s'e'st débattue pour tenter de libérer ses liens et c'est c'est cris à l'aide qui a éveillé les soupçons d'un voisin qui a compris que quelque chose de grave se passait.

Libérée vers 5 heures du matin, elle était prise en charge et conduite par les pompiers au Centre Hospitalier Calvi-Balagne.

Rapidement l'annonce de cet acte abjecte s'est répandue et à l'indignation, c'est la colère qui faisait place.

Aussitôt informé, le parquet ordonnait l'ouverture d'une enquête de flagrance confiée à la Brigade de recherches Calvi-Balagne et aux gendarmes de Calenzana rapidement sur place.

Pour l'heure, l'auteur de cette agression odieuse court toujours, mais tout est mis en oeuvre pour le retrouver.

Selon toute vraisemblance cet individu ne s'en est pas pris par hasard à Thérèse Bronconi.

L'un de ses fils Patrick est commerçant à Calvi où il gère un établissement de plage et il n'est pas impossible que ce petit voyou sans scrupules ait pu penser retrouver la les recettes du week-end.

Tous ces éléments sont pris en compte par les enquêteurs qui espèrent vraiment mettre la main sur l'agresseur.

De son côté, Mme Thérèse Bronconi continue à recevoir des messages de soutien qui lui font chaud au coeur et qui montrent que heureusement, dans cette société gangrenée il y a encore des gens qui ont encore le sens des valeurs morales et le respect de nos anciens.