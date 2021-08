L'Urban Trail Aiaccina annulé, rendez-vous en 2022

Programmée le 19 septembre, la course solidaire contre le cancer, l’Aiaccina n'aura finalement pas lieu en raison de la situation sanitaire liée à la Covid-19, annonce la Ligue contre le cancer ce mardi 24 aout. "Vu l’évolution de la pandémie et parce nos épreuves mélangent tous les niveaux et des participants venus d’horizons différents, le constat était évident : notre priorité absolue étant d'assurer la sécurité des participants, des bénévoles et du public, les obligations sanitaires actuelles ne nous permettent pas de déployer un dispositif convivial, chaleureux et de proximité" - précisent les organisateurs qui remercient tous nos partenaires et les institutions pour la confiance "qu’ils nous témoignent, tous ceux qui nous soutiennent, qui croient aux vertus du sport et qui nous assurent de leur présence depuis toutes ces années."

Le rendez-vous est déjà donné pour l'édition 2022.