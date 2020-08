L'Université de Corse diplôme ses premiers professeurs de danse contemporaine

Si chaque année la danse attire 6 000 enfants en Corse, seule une poignée de professeurs sur l'île est diplômée d'Etat. Pour pallier ce manque, l'Université de Corse a reçu en 2020, l'habilitation du ministère de la Culture à délivrer la formation au Diplôme d'Etat de professeur en danse contemporaine. Elle permet le déroulement de l'examen en Corse, pour les 3 épreuves théoriques en 2ème année et pour celle de pédagogie. Depuis 2018, l'habilitation existe pour la danse jazz.



Cette année, sur les 6 étudiants à avoir candidaté pour le diplôme, 5 l'ont obtenu. Il s'agit de Marion Giudicelli, Natacha Storai, Stanislas Dec, Marion Albertini et Barbara Brecqueville. Une belle réussite pour cette nouvelle formation comme le précise Céline Giovannoni, responsable de la formation : "c'est un diplôme très riche pour les élèves, il en ressortira de très bons professeurs j'en suis convaincue."



Cette professeure de danse se bat depuis des années pour que les écoles de danse privées n'engagent que des professeurs diplômés. En effet, en Corse beaucoup d'écoles sont en fait des associations. Par conséquent, elles arrivent à contourner la loi et engagent des enseignants non-diplômés dans une région où seule une dizaine d'enseignants ont leur diplôme en contemporain.



L'Université de Corse est la seule université de France à être habilitée comme centre de formation supérieure. Elle intègre dans sa licence Staps, la formation au diplôme d’Etat de professeur de danse. Durant 800 heures sur 3 ans, les jeunes Corses apprennent le métier, la pédagogie et travaillent le côté artistique. Si bien que de nombreux élèves du DE ont intégré des compagnies et vivent maintenant de leur passion.



Dans le futur, Céline Giovannoni, espère que l'Université de Corse recevra l'habilitation pour former et diplômer des professeurs de danse classique et pouvoir ainsi, renouveler le flux d'enseignants de la discipline sur l'Ile de Beauté.