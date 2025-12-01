L’Union Syndicale CGT des retraités de Haute-Corse appelle à manifester le 6 novembre

«Notre union départementale, dans le droit fil de la déclaration de l’intersyndicale CFDT, CGT, FO, CGC CFTC, UNSA, Solidaire et STC, interpelle aujourd‘hui les députés en corse, comme dans tout le pays. Nous rappelons que la suspension de la réforme des retraites est un préalable à l’abandon de la reforme in fine. Le budget porté par le gouvernement est une attaque sans précédent contre les retraités. En Corse 1/3 des 65 000 retraités vivent sous le seuil de pauvreté, aussi nous demandons la suppression des mesures d’austérité et la mise en place d’un budget de justice sociale et fiscale garantissant un haut niveau de protection sociale »

Et le syndicat de poursuivre : «Cela doit se traduire par une augmentation des retraites et la généralisation de la prime d’insularité à tous les retraités. Comme rien ne nous sera octroyé de droit nous serons attentifs au vote de chaque député qui doit assumer ses choix devant les retraités ». Autres craintes des retraités : Le doublement de la franchise médicale. « Cela va se solder pour les retraités par la perte annuelle de 200 à 400 euros. Le gel des retraites jusqu’en 2030, la suppression de l’abattement de 10 % sur les revenus amèneront des milliers de retraités à payer l’impôt sur le revenu. Aussi l’USR CGT 2B appelle à faire de la journée du 6 novembre une grande journée unitaire de tous les retraités par des actions et des rassemblements »

