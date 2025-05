L’Insee célèbre 50 ans d’études en Corse : ce que les chiffres disent de l’île

Deux principaux facteurs expliquent cette évolution : l’allongement de l’ espérance de vie et la baisse de la natalité. D’une part, entre 1999 et 2024, l’espérance de vie à la naissance progresse de 6,1 ans pour les hommes et de 3,1 ans pour les femmes. La Corse présente une espérance de vie supérieure à la moyenne nationale, notamment chez les hommes (+1,6 an). D’autre part, la fécondité recule. Elle atteint 1,9 enfant par femme dans les années 1970 et 1980 pour s’établir à 1,2 aujourd’hui. « Toute la France est touchée par ce phénomène, mais aussi tous les pays d’Europe. Il y a une baisse de la fécondité assez marquée car nous sommes dans une période un peu compliquée. Il faut avoir confiance dans l’avenir pour faire des enfants et aujourd’hui il y a la guerre en Ukraine, la crise climatique, il y a eu la crise sanitaire. C’est compliqué pour les gens de se projeter mais nous sommes au même niveau que nos voisins méditerranéens comme l’Espagne et l’Italie » tempère le Directeur régional de l’INSEE en Corse.



Plus de 100 000 résidences secondaires

Sous l’effet de la croissance démographique, le nombre de logements a lui aussi fortement progressé avec 260 000 logements recensés en 2021 alors qu’il y en avait 105 000 en 1975 : « Cette expansion du parc de logements s’explique également par l’essor des résidences secondaires . Leur présence augmente encore plus fortement, favorisée par le développement du tourisme et la désaffection de certains villages au profit des pôles urbains et de leurs périphéries. Depuis 1982, elle constitue un tiers du parc de logements, soit 100 000 unités actuellement. Comme la population et les logements, l’emploi progresse à un rythme soutenu au cours des cinq dernières décennies. Entre 1989 et 2023, il augmente de 69 %, porté principalement par l’emploi salarié. Le tertiaire marchand double lui ses effectifs. Il représente aujourd’hui 44 % de l’emploi total contre 38 % en 1989.