L'Incendie de Montegrosso "fixé". Le bilan est très lourd : 180 hectares

Les conditions météorologiques défavorables avec une température très élevée et un vent soufflant en rafales à près de 80 km/h ont rendu la tâchesdes soldats du feu très difficile au cours de cette journée sur l'incendie de Montegrosso dont l'origine criminelle ne semble pas faire de doute.

Ainsi que nous l'avons relaté, cet incendie a démarré peu après l'épingle du village de Montegrosso en bordure de la D 151, direction le col de Salvi et du Capu di Besta.

Attisées par le vent, les flammes progressaient à une vitesse folle. Un peu plus tard, deux autres mises à feu sur les villages proches de Pigna et Muro avaient de quoi inquiéter.

Les décisions qui s'imposaient étaient rapidement prises par le commandement à Bastia et sur le terrain, avec l'envoi de renforts tant terrestres que aériens.

Un bras de fer entre les soldats du feu et la tête de l'incendie s'engageaient.





Depuis Corte et Bastia, sur la route d'importantes colonnes de camions de pompiers convergeaient vers le col de Salvi alors qu'un poste de commandement et le centre opérationnel départemental en présence du Florent Farge, sous-préfet de Calvi, étaient activés au Col de Salvi .

Très vite les pompiers étaient contraints de prendre des dispositions pour protéger les villages d'Avapessa et de Cateri mais aucune évacuation n'était nécessaire.

​Pour la sécurité des populations et afin de permettre aux pompiers de travailler dans les meilleures conditions plusieurs routes étaient fermées à la circulation ou des déviations étaient mises en place.





La préfecture de Haute-Corse faisait un premier point sur les moyens et les actions engagés.

" 180 personnels et 6 moyens aériens œuvrent actuellement afin de lutter contre cet incendie qui a déjà parcouru environ 50 hectares.

Des moyens terrestres (80 pompiers, 22 gendarmes, 2 unités de sécurité civile, 6 personnels de réserve communale de la sécurité civile) et aériens 1( Dash, 3 canadair ,1 hélicoptère Super puma, 1 hélicoptèrebombardier d’eau, 1 drône.et 2 canadair supplémentaires arrivésen renfort) ont lutté contre le feu".



Peu avant 15 heures, Florent Farge faisait un nouveau point de la situation.

" Notre souci principal était de protéger les villages d'Avapessa et de Cateri menacés. Fort heureusement, à l'heure ou je vous parle, la situation est sous contrôle et l'incendie est en passe d'être maîtrisé, même si il y a encore beaucoup de travail pour en arriver à bout. C'est pour ça que tous les moyens en place sont toujours mobilisés. Nous avons bon espoir que cet incendie soit circonscrit d'ici la fin de la journée.

Malheureusement, le bilan du nombre d'hectares de maquis, chênes et autres qui sérieusement alourdi. De 50 hectares en milieu de matinée, il serait à ce moment précis de l'ordre de 170 hectares.

A ce stade la progression du feu est nettement ralentie mais la lutte continue".





A 16 heures le feu était considéré comme fixé. La superficie détruite était estimée à 180 hectares.

Les services de secours se sont aussitôt à traiter les lisières, un travcail qui va se poursuivre pendant plusieurs jours en raison de la taille du feu.

Un militaire de la Sécurité civile, victime d'un malaise, a été hospitalisé à Calvi.



Les massifs restent fermés. Appel à la prudence



Pour rappel tous les massifs sont fermés aujourd’hui en raison du risque incendie exceptionnel :

massifs forestiers du Verghellu, Manganellu et de Tartagine-Melaja, du Fango, de Bonifato et de la

totalité du territoire de l’Agriate

La population est appelée à adopter les comportements préventifs suivants :

• respectez strictement l’interdiction d’emploi du feu et la fermeture des massifs,

• n’utilisez votre véhicule que sur les chemins autorisés,

• ne faites pas de barbecue en forêt,

• campez uniquement dans les lieux autorisés, sécurisés et protégés,

• ne fumez pas en zone boisée, ni à proximité. Ne jetez pas de mégots par la vitre de la

voiture.

L’ensemble des services engagés pour la prévention et la lutte contre les incendies de forêt sont

mobilisés et sont appuyés par des renforts nationaux.

Il est demandé à toute personne témoin d’un départ de feu d’alerter dans les plus brefs délais les

pompiers en appelant le 18 ou le 112 (appel gratuit).

De même, il est recommandé de signaler tout comportement suspect aux forces de sécurité

(gendarmerie et police) qui participent pleinement au dispositif « feux de forêt » au titre de la

lutte contre la pression incendiaire dans ce cadre, gendarmes et policiers sur réquisitions du

procureur de la République, pourront procéder à des contrôles routiers avec ouverture et fouille

de coffre durant cette période