L'Ile-Rousse : l'octogénaire, recherché depuis mercredi, retrouvé sans vie

L'alerte a été donnée mercredi après-midi peu après 16 heures par la famille sans nouvelles de Luiggi Scanu, 84 ans, domicilié à l'Ile-Rousse.

L'octogénaire avait l'habitude de partir se promener ou encore ramasser des champignons.

Aussiôt une douzaine de gendarmes de Balagne, étaient mobilisés avant que l'hélicoptère de la Gendarmerie ne soit engagé avec deux hommes du PGHM et une équipe cynophile de Borgo.

La famille se joignait également aux recherches.

Celle-ci étaient interrompues le soir à 23 heures mais les patrouilles de nuit continuaient.

Ce jeudi matin à 8 heures les recherches reprenaient et les moyens étaient renforcés.

L'hélicoptère de la Gendarmerie était désengagé pour une autre mission.

Finalement, c'est vers 11 heures que le corps sans vie de Luiggi Scanu était retrouvé dans un vaste champs à la végétation très haute, situé derrière la station Total à la sortie de l'Ile-Rousse.

Les médecins ont conclu à une mort naturelle.

CNI présente à sa famille et à toutes les personnes que ce deuil afflige ses sincères condoléances.