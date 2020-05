L'Ile-Rousse : deux mesures pour soutenir la relance économique

Ces deux mesures concernent la gratuité des parkings jusqu'au 31 juin et l'allégement exceptionnel des charges d'occupation du Domaine public





Parkings gratuits jusqu'au 30 juin

Dès l’annonce du confinement, le maire et la majorité municipale ont décidé d’ouvrir les parkings de la Poste et Napoléon.

Cette mesure exceptionnelle a été maintenue après le 11 mai. La gratuité perdurera jusqu’au 30 juin afin de faciliter la reprise d’activité de tous les ile-roussiens en cette phase 2 du déconfinement.



Allègement exceptionnel des charges d'occupation du domaine public

La pandémie de COVID-19 constitue pour la filière touristique une épreuve sans précédent. La municipalité de L'Ile-Rousse prend toute la mesure des graves conséquences économiques et sociales qui en résultent pour notre ville.

Faisant suite à une concertation avec l'ACAIR, Association des commerçants et des artisans de L'Ile-Rousse et l'UMIH, Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie, le Maire et sa majorité municipale ont décidé d'appliquer une réduction de 50 % des charges concernant les titres d'occupation du domaine public pour la saison estivale 2020.

De nouvelles mesures de soutien financier pourront être prises en fonction de l'évolution de la situation et des indicateurs économiques liés au tourisme dans notre station balnéaire.