L'Erasmus Student Network Corsica célèbre ses 10 ans avec un événement à Corte

La rédaction le Lundi 4 Novembre 2024 à 09:09

Les 6 et 7 mars 2025, l’association Erasmus Student Network (ESN) Corsica marquera une décennie d'engagement en faveur de la mobilité internationale des étudiants par un événement rassemblant des sections d’ESN de France, d’Espagne et d’Italie. L’objectif est de renforcer les liens culturels entre la Corse et les étudiants étrangers.