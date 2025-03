"L’Église a besoin de jeunes qui s’engagent" : à Corte, la confrérie di San Grégoriu voit le jour

Un message d’ouverture et de transmission

L’abbé Christophe Bocchecciampe a félicité les jeunes confrères et leur a rappelé que les salles et l’église paroissiale leur seraient toujours ouvertes. « L’Église vous aime et je sais que vous l’aimez. »



La cérémonie s’est poursuivie à la maison paroissiale, où les jeunes confrères ont participé à une discussion avec le philosophe Benoît David, autour du thème : « Comment être heureux, comment retrouver la joie de vivre ? »