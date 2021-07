L'Édito - ​On ne comprend et aime un pays qu’a travers trois choses : son Histoire, ses Valeurs, sa Culture…

Simone Veil aura toute sa vie essuyé le fait d’être née juive. Toute occasion aura été bonne pour le lui rappeler, que ce soit une guerre, ou un combat législatif qu’elle ne menait, non pas parce qu’elle était juive, mais parce qu’elle était femme.

Patrick Bruel - l’exemple va être peu parlant pour certains - a depuis ses débuts toujours été rappelé à sa judaïté comme si son Etoile de David le faisait mieux chanter, le rendait plus beau pour certaines femmes, ou lui avait donné une certaine chance dans les rôles obtenus.

Et ce pauvre Dreyfus… liste non exhaustive

Il y a tant d’exemples de ces hommes et ses femmes qui en ont pris plein la gueule d’être nés juifs.

Combien de fois avons-nous entendu, lu des propos antisémites nous demandant d’arrêter avec la cause juive, de ces toujours victimes, toujours malheureux, toujours de ceux qui n’en n’ont jamais assez alors qu’ils sont bien à l’abri du besoin… "Foutez nous la paix avec les juifs ! "





Et pourtant on ne sait pas pourquoi là, un éclair de démence vient de traverser en trois jours, au nom de la Liberté, le pays tout entier. Tout y est passé : Menguelé, les Ausweiss. Le must étant quand même la belle étoile jaune que certains crétins ont décidé de se broder sur la veste… A quand celui qui se fera tatouer son numéro de pass sanitaire sur l’avant-bras ?

Effectivement nous sommes en train de sombrer, non pas dans une dictature - veillez à ce mot vous n’en supporteriez pas le tiers du quart de ce qu’il vous demanderait mentalement et physiquement de vivre. Mais nous avons sombré dans ce qu’il pouvait arriver de pire à notre société : La perte de notre mémoire collective et historique.





Moi qui ai mis mon pas dans le mémorial de la Shoah, qui ai pleuré lorsque j’ai vu une tenue de prisonnier juif et son étoile dans la vitrine des Invalides. Lu Beate et Serge Klarsfeld qui auront mis une vie de résilience et de pardon dans leur travail, Primo Levi, Simone Veil, Marceline Loridans Ivens, Oskar Schindler. Quand tout le monde pleure en regardant Ralph Fiennes abattre un juif du haut de son balcon…

Anne Sinclair et son combat pour récupérer tout ce que son grand père s’est fait spolié…

La famille de Vincent Lindon qui a participé à la création de l’Etat d’Israël et fondé les Editions de Minuit pour publier Vercors…

Le procès de Demjanjuk qui aura pris plus de trente ans et n’aura cessé que par la mort du bourreau elle-même…

Voir et entendre Eliah Rosenberg, la maman de Lionel…

Les Justes qui, au prix de leur vie, auront protégé celle des autres.

Tous unis pour le combat de l’horreur, d’être reconnus dans leurs souffrances, leurs préjudices et l’implacable nécessité d’avoir une

Terre.

Il m’est arrivé d’avoir la nausée et les mains sales à trainer sur la toile… j’ai définitivement la gerbe…



Le peuple juif n’est pas là pour vous servir la soupe, plaider votre cause et encore moins justifier vos "merdes". Le peuple juif n’a pas souffert sur plusieurs générations pour justifier vos choix personnels de se faire vacciner ou pas et de présenter un papier en règle comme on le fait pour une simple inscription à l’école pour vos gosses.



Ne vous recommandez pas du peuple juif, mais demandez vous si vos peuples, vos démocraties ont été là pour le peuple juif quand il souffrait.

On a attendu quelle année pour aller combattre Hitler alors que dans les années 30 les mesures antisémites étaient déjà prises dans les pays de l’Est…

On a attendu quelle année pour octroyer une Terre ?

Qui est allé chercher par la peau des couilles les commanditaires de Munich 72 ?

Qui ose prendre parti pour Israël dans le conflit quand Jérusalem se fait bombarder ?…





On ne comprend et aime un pays qu’a travers trois choses : son Histoire, ses Valeurs, sa Culture…

Peu de gens ont compris… Ou trop peu. Quand l’Histoire s’étiole, les Valeurs se brisent… et la Culture n’est plus… Reste une société de décérébrés.