L'École Démocratique de Corse, là où les enfants sont libres et épanouis

La Sudbury Valley School, née il y a 50 ans aux États-Unis, est un lieu où les enfants sont libres et où leur curiosité naturelle est le point de départ de tout ce qui se passe à l’école. Et c’est cette école qui a inspiré le principe de l'École Démocratique de Corse.



En chantier depuis 3 ans déjà, l’EDC a enfin pu voir le jour à la Résidence d’Ajaccio sur la Rocade. Un rez de chaussé entièrement dédié à l’éducation de 7 élèves de tout âge. Les plus jeunes sont âgés de 4 ans tandis que l'aîné du collectif en a 14. Ce dernier, Gabriel, issu du Collège des Padule, a déjà préparé son organisation de travail pour les semaines à venir. Ce jeune homme désireux de devenir sophrologue, peut déjà commencer à étudier toutes les disciplines scientifiques à travers un programme de 8 heures par jour qu’il a décidé et un accompagnement dont il bénéficie auprès du personnel de l’école, environs 6 encadrants.



C’est justement la raison commune de tous les parents présents à l’inauguration qui ont inscrit leurs enfants au sein de cette nouvelle école : la liberté d’organisation dans un objectif de responsabilisation et un apprentissage suivi et utile pour leur formation. Il n’y a pas de classes en fonction de l'âge ou du niveau, ni aucune classe tout court. Il existe plusieurs salles au sein de l’école qui sont prévues en fonction des intérêts des élèves. Comme par exemple la “Salle calme” où les élèves peuvent s’y retrouver pour étudier en paix, lire, ou même simplement regarder un film, éducatif ou non. Le divertissement n’est pas présent uniquement dans la salle détente, mais dans toutes les salles. Le but étant d’utiliser tout ce que les élèves ont en main afin de mieux comprendre les enjeux et travers de notre monde. Le tout étant encadré par du personnel compétents et issus de domaines divers comme Emmanuelle Valle, agente commerciale et animatrice de soutien scolaire, ou Seashell Rafini, une ancienne élève du Lycée Autogéré de Paris qui a travaillé vingt ans dans l'édition. Ainsi que d’autres intervenants spécialisés à mi-temps. Magali Martin, la présidente de l’association Ecole Démocratique de Corse, tient à rassurer sur les craintes qu’elle entend le plus souvent sur ce système naissant : “Le but pour l’élève est de construire lui-même son parcours d’apprentissage en fonction de ses centres d'intérêts et de ce qu’il juge le plus utile pour lui. Comme il avait fait avant son entrée à l’école en apprenant simplement à parler et à marcher. Tout cela vient naturellement.” Et pour rassurer en ce qui concerne les enfants capricieux et les moins volontaires : “Dans une école comme celle-ci, les contraintes sont nombreuses et elles sont imposées par le collectif. C’est à dire que l’élève ne peut pas faire n’importe quoi au risque d’être exclu. Il y a des conseils, des plaintes, des avis des élèves qui sont pris en compte et ensuite des décisions sont prises collectivement.”



Les frais d’inscriptions s’élèvent à 3500 € l’année et 3 écoles sont prévues d’être ouvertes dans la région dans les années à venir en fonction des résultats de la nouvelle école ajaccienne.



Site de l’école : https://www.edc2a.com/