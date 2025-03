L’Assemblea di i Zitelli présentée aux élèves de Balagne

C’est à l’école primaire de Calenzana, auprès des élèves de CM1 et CM2, que la visite a débuté en début d’après-midi. Puis la délégation territoriale a rejoint le collège Jean-Félix Orabona de Calvi, où elle a été accueillie par la classe de 5e bilingue. Marie-Antoinette Maupertuis, présidente de l’Assemblée de Corse, est venue présenter la seconde phase de l’édition 2024-2025 de l’Assemblea di i Zitelli, un dispositif éducatif visant à initier les jeunes Corses à la vie démocratique. « L’Assemblea di i Zitelli, c’est une assemblée, comme l’Assemblée de Corse ou l’Assemblea di a Giuventù, composée de 63 membres. Pour l’Assemblea di i Zitelli, dont je suis la présidente, elle est composée de 62 enfants, désignés par différentes écoles de Corse. Pour le primaire, il y a des CM1 et CM2, et pour le collège, des 6e et des 5e », explique-t-elle.



Depuis plusieurs semaines, les élèves bénéficient en classe d’une initiation au débat démocratique et à la citoyenneté, assurée par leurs enseignants. Cette préparation les amène à découvrir le fonctionnement des institutions, mais aussi à réfléchir aux grands enjeux de société. « Nous avons répondu avec les élèves de 5e bilingue à un appel à projet où cinq thèmes étaient proposés », indique Marie-Jeanne Andreani, professeure d’histoire-géographie.

Les thèmes proposés sont : le bien-être, le sport, les loisirs et la santé ; l’environnement et la culture ; les citoyens en Corse, en Europe et dans le monde ; et "La Corse que je veux en 2050", que les élèves du collège de Calvi ont choisi de traiter.



Tout au long de l’année, les participants élaborent des documents parlementaires : questions orales, motions, mais aussi un projet créatif réalisé à partir de supports variés – chanson, poème, vidéo, exposition photo, journal ou livre. « Ils ont choisi comme thématique “La Corse que je veux en 2050” et vont rédiger des articles pour un journal de 2050. Les élèves vont ainsi inclure les connaissances acquises en EMC, en géographie, mais aussi celles vues en sixième. Ils ont découvert le fonctionnement de l’Assemblée de Corse et ses compétences », poursuit l’enseignante.



Pour les accompagner, les élèves bénéficieront de l’appui de Fatima Achahboune, professeure de mathématiques, pour la mise en forme numérique de leur production.



Le projet comprend trois phases : la sélection, les travaux préparatoires, puis la rédaction des questions et motions. Les élèves doivent notamment préparer une question destinée au président de l’Exécutif de Corse et une autre à la présidente de l’Assemblée. « Nous avons déjà travaillé plusieurs heures sur ce projet, ils sont très investis. Mme la Présidente leur a présenté le fonctionnement de la Collectivité et le projet de l’Assemblea di i Zitelli. Elle a eu la gentillesse de répondre à leurs nombreuses questions », ajoute-t-elle.



La dernière étape est prévue le 11 juin prochain, lors d’une session officielle de l’Assemblea di i Zitelli au Gran Palazzu di a Cullettività à Aiacciu, en présence de Marie-Antoinette Maupertuis et du président de l’Exécutif. À cette occasion, les élèves sélectionnés défendront leurs motions et leur vision de la Corse de demain. « Les délégués sont retenus sur la base d’un projet global qui comporte trois aspects : le choix d’une thématique, des questions orales pour s’exercer à la prise de parole, la rédaction d’une motion, et enfin un projet créatif autour de la culture ou de la langue corse », rappelle la présidente de l’Assemblée de Corse. « Le 11 juin, il y aura une véritable session avec le président et moi-même. Transmettre les fondements de la démocratie et les règles de l’institution aux élèves, c’est essentiel pour former les nouvelles générations. Aujourd’hui, on voit que dans notre société, on ne débat plus. Et les élèves ont bien conscience que l’assemblée, c’est la représentation du peuple, le volet battant de la démocratie. Ils vont apprendre à poser des questions, à s’écouter, à répondre. C’est l’apprentissage de l’exercice démocratique, et aussi un acte de transmission. »