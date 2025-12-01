L’Assemblée de Corse demande unanimement le maintien du recteur dans ses fonctions

Manon Perelli le Jeudi 30 Octobre 2025 à 21:25

Alors que le recteur de l’Académie de Corse, Rémi-François Paolini, était annoncé sur le départ en milieu de semaine, à peine un an après sa prise de fonctions, l’Assemblée de Corse a décidé de réagir. Réunie ce jeudi à Ajaccio, elle a adopté à l’unanimité une motion de soutien pour demander son maintien, saluant son action en faveur de la langue corse et de l’apaisement entre l’État et la Collectivité.