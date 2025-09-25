Depuis Ajaccio les ambassadeurs de l’OCDE prennent le pouls de la Corse

Dans un rapport publié en 2024, suite à une collaboration initiée avec l’Assemblée de Corse, l’OCDE s’était déjà intéressée de près à l’économie de l’île. « Au sein du laboratoire de prospective de l'Assemblée de Corse, que j'ai l'honneur de présider, nous avons lancé une étude, avec l'OCDE concernant l'attractivité de notre territoire. Elle a permis de réaliser une analyse comparative avec d'autres territoires insulaires et d'établir une boussole d'attractivité », a ainsi rappelé Marie-Antoinette Maupertuis, la présidente de l’Assemblée de Corse, en indiquant : « Nous savions déjà beaucoup de choses sur notre île. Mais nous avons appris notamment que ce qui faisait notre avantage comparatif, c'était notre capital naturel, que l'on peut voir ici, notre capital culturel, pour lequel nous nous battons depuis des années pour le préserver, notre singularité en tant qu'île, mais également notre cohésion sociale. Et je n'aurais jamais pensé, bien qu'économiste, que notre cohésion sociale pouvait figurer comme un atout majeur de notre territoire. Comme quoi une étude réalisée par de fins observateurs extérieurs permet d'identifier et de mettre en valeur des choses que nous-mêmes ne soupçonnions pas ».



Au-delà du temps diplomatique, sur la pause déjeuner, le séminaire de ce jeudi a également permis aux ambassadeurs de l’OCDE de rencontrer des acteurs économiques. Un temps d’échanges qui avait pour objectif de leur permettre de mieux comprendre les tissus économiques et culturels locaux et de dialoguer avec les forces vives qui contribuent au développement de l’innovation en Corse. « Il va être très important pour notre région d’attendre la synthèse de ce séminaire pour voir si les préconisations qui seront faites colleront à notre vision du développement économique de la Corse et des attentes de nos chefs d’entreprise dans un contexte national extrêmement tendu », a souligné Jean-Louis Albertini, le président du Medef Corse, en se réjouissant qu’Ajaccio ait pu accueillir un tel rendez-vous.



Un sentiment de fierté partagé par le maire, Stéphane Sbraggia. « Votre présence aujourd'hui illustre ce que nous voulons tous pour Ajaccio : une ville ouverte sur le monde, un carrefour méditerranéen où circulent les cultures, les idées et les solutions », a-t-il lancé aux ambassadeurs en reprenant : « La Méditerranée a toujours été un espace de dialogue et de rencontre. Aujourd'hui, avec la présence des 39 ambassadeurs venus du monde entier, cette vocation prend une dimension éclatante ».