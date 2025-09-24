Les ambassadeurs de l’OCDE choisissent Ajaccio pour leur séminaire annuel

C’est un coup de projecteur inédit sur Ajaccio. Jeudi et vendredi, la cité impériale va accueillir le séminaire annuel de l’Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE) au sein de la Cité Grossetti. À cette occasion, les ambassadeurs des 38 pays membres de cette organisation internationale qui œuvre pour la mise en place de politiques publiques qui favorisent la prospérité, l’égalité des chances et le bien-être pour tous, ainsi que son secrétaire général, Mathias Cormann, ancien ministre des finances de l’Australie, feront le déplacement pour un temps de travail interne.
« Nous avons eu un premier contact avec l’OCDE en février dernier. Chaque année, l’organisation choisit une destination pour le séminaire de ses ambassadeurs », explique-t-on du côté du cabinet du maire d’Ajaccio, en ajoutant : « Nous avons travaillé avec les équipes de l’OCDE pour qu’Ajaccio soit désignée pour cette année. Cela s’est décidé assez rapidement car grâce à la Cité Grossetti, Ajaccio est en mesure d’accueillir ce type d’évènements, ne serait-ce qu’en termes de capacité de salles, de dispositifs numériques, ou encore d’emplacement ». Inauguré en avril dernier, cet équipement moderne et modulable fait à nouveau montre de son utilité dans le paysage ajaccien et tend désormais à s’imposer comme un hub méditerranéen permettant l’accueil de manifestations internationales prestigieuses. « Le choix de l’OCDE de tenir son séminaire annuel à Ajaccio est un signal fort et met en lumière la capacité de notre territoire à accueillir des rencontres diplomatiques de haut niveau, dans les meilleures conditions. C’est un évènement qui contribue directement au rayonnement et à l’image d’Ajaccio comme ville ouverte sur le monde », se réjouit le cabinet du maire.
En outre, plus qu’un temps de travail diplomatique, ce séminaire de l’OCDE sera aussi l’occasion de rencontres de terrain et d’échanges avec des acteurs économiques locaux et institutionnels. « Cela favorise aussi une rencontre unique entre les ambassadeurs et les forces vives locales comme les acteurs économiques, les institutionnels, les personnalités politiques. De quoi créer un espace de dialogue et, nous l’espérons, de coopérations futures », glisse le cabinet du maire.
Malgré l’importance de l’évènement et de ses participants, il assure par ailleurs qu’aucune perturbation n’est à prévoir dans la cité impériale en cette fin de semaine. « L’idée n’est pas de figer Ajaccio ou d’occasionner des difficultés aux habitants. Le but c’est au contraire qu’ils tiennent ce séminaire de façon assez discrète puisque ce sont des travaux internes à l’OCDE », assure le cabinet du maire en soulignant que seul « du positif est à retirer de cet évènement » qui positionne Ajaccio sur la scène internationale. « Nous voulons donner cette idée qu’Ajaccio se situe seulement à 1h30 de Paris et peut accueillir ce type d’évènement », pose encore le cabinet du maire, en marquant la très grande fierté de la ville et de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien d’accueillir cet évènement exceptionnel.
En 2024, l’OCDE avait publié un diagnostic sur l’attractivité de l’île, soulignant ses atouts comme sa qualité de vie, sa cohésion sociale, son capital environnemental, mais aussi ses défis en termes de logement, de transition écologique, de diversification économique. Des analyses qui, si elles ne sont pas à l’ordre du jour du séminaire, ne manqueront pas d’offrir un cadre stimulant aux échanges.
