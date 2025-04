Cité Grossetti : le bâtiment “totem” de l’économie locale inauguré à Ajaccio

Entrepreneurs, personnalités publiques, riverains du Trottel et salariés de la M3E : ils étaient plusieurs centaines réunis ce jeudi matin pour l’inauguration officielle de la Cité Grossetti à Ajaccio. Porté par la M3E, l’outil de développement économique de la CAPA et de la Ville, ce bâtiment “totem” ouvre ses portes ussi bien aux indépendants, start-ups, TPE et PME qu’aux grands groupes et aux écoles souhaitant bénéficier de ses infrastructures.



« Un espace qui permet d’avoir des regards différents sur nos projets »

Parmi eux Jacques-Antoine Battini, entrepreneur ajaccien et fondateur de Plastic App, une application qui propose une solution novatrice pour trier les déchets de manière ludique : « C’est un jeu mobile qui récompense le tri de déchets. L’objectif est de changer la perception du geste du tri en la rendant de la manière la plus ludique possible. C’est une application utile car chaque utilisateur peut géolocaliser une poubelle en la filmant et cela devient donc une cartographie des containers de tri à l’échelle mondiale ».

Lancée il y a plusieurs mois, la start-up a été accompagnée notamment par la M3E depuis ses anciens locaux, jusqu’au déménagement à la Cité Grossetti il y a quelques semaines : « La M3E a joué un rôle essentiel dans le développement de Plastic App car elle a été la première à croire en notre projet. Ils nous ont accompagné notamment lors d’une résidence d’accélération en 2023, qui nous a permis de franchir un cap dans la création de notre entreprise. C’est primordial pour nous d’avoir le soutien de cet écosystème et j’invite tous les porteurs de projets à se rapprocher de la M3E. Dans ce nouveau bâtiment, tous les entrepreneurs travaillent côte à côte sans aucun cloisonnement. Cela permet d’échanger et d’avoir des regards différents sur l’ensemble de nos projets. Tous les profils sont présents ici et forcément tout va plus vite, et cela ne peut être que bénéfique pour tout le monde ».