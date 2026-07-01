L'Aria di a Sarra : Serra di Ferro accueille sa septième édition du 20 au 25 juillet

Faire venir un artiste mondialement connu comme Peter Cincotti dans un village corse relève du défi. "C'est un challenge à chaque fois, reconnaît Jean-Marc Jonca. Le festival est porté par la mairie de Serra di Ferro, qui en est le porteur juridique et financier, avec le soutien de la Collectivité de Corse et du ministère de la Culture." Un pari d'autant plus assumé que la quasi-totalité des spectacles sont gratuits : seuls deux concerts sont payants, au tarif accessible de quinze euros, et l'entrée est libre pour les mineurs.



Cette accessibilité relève d'un choix politique revendiqué. "C'est vraiment la volonté du maire de rendre la culture accessible au plus grand nombre, souligne le directeur. La mairie prend sur elle ce surcoût. C'est par la culture qu'on s'ouvre l'esprit et qu'on s'émancipe." Le festival prolonge cette dynamique par des ateliers gratuits proposés tout au long de l'événement, chant, théâtre, dessin et mosaïque, destinés aux enfants pour les intégrer à l'aventure collective et faire rayonner la culture sur toute la micro-région.

