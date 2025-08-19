L’Aldilonda Swim plonge depuis le Vieux-Port de Bastia

Créé en février 2024 à Bastia par Sandy Mauresa, ancienne championne de N2 à Lyon installée en Corse depuis 2021, le club transmet sa passion et son expérience à la jeunesse bastiaise. Encadré par une équipe de bénévoles titulaires du BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique), 2B Natation compte déjà 150 licenciés, âgés de 3 à 50 ans, et s’appuie sur des figures comme Pauline Lacroix ou Gwenna Rouxel, régulièrement présentes sur les podiums des championnats de France FFN.

Les participants de cette Aldilonda Swim, organisée avec la Communauté d’Agglomération de Bastia, la Ligue Corse de Natation et la Fédération Française de Natation, s’élanceront du Vieux-Port et longeront l’Aldilonda.

« Cet événement s’inscrit dans une démarche sportive et de pleine nature. Il offre aux nageurs l’opportunité d’évoluer dans le cadre exceptionnel du Vieux-Port de Bastia », souligne Sandy Mauresa.

Au programme : six épreuves individuelles et une en relais, avec des distances progressives permettant à chacun de trouver l’épreuve adaptée à son niveau. Ces courses sont ouvertes à tous, licenciés ou non.