L’Aldilonda Swim plonge depuis le Vieux-Port de Bastia

Créé en février 2024 à Bastia par Sandy Mauresa, ancienne championne de N2 à Lyon installée en Corse depuis 2021, le club transmet sa passion et son expérience à la jeunesse bastiaise. Encadré par une équipe de bénévoles titulaires du BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique), 2B Natation compte déjà 150 licenciés, âgés de 3 à 50 ans, et s’appuie sur des figures comme Pauline Lacroix ou Gwenna Rouxel, régulièrement présentes sur les podiums des championnats de France FFN.
Les participants de cette Aldilonda Swim, organisée avec la Communauté d’Agglomération de Bastia, la Ligue Corse de Natation et la Fédération Française de Natation, s’élanceront du Vieux-Port et longeront l’Aldilonda.
« Cet événement s’inscrit dans une démarche sportive et de pleine nature. Il offre aux nageurs l’opportunité d’évoluer dans le cadre exceptionnel du Vieux-Port de Bastia », souligne Sandy Mauresa.
Au programme : six épreuves individuelles et une en relais, avec des distances progressives permettant à chacun de trouver l’épreuve adaptée à son niveau. Ces courses sont ouvertes à tous, licenciés ou non.
Le programme du dimanche 24 août
U Tragone (200 mètres)
Briefing : 9h45
Heure du départ: 10h00
Age : entre 3 et 99 ans
Type : Coupe Régionale
Distance 200 m
Nageur avec ou sans matériel. Départ et arrivée sur la plage du quai Albert Gillio (Vieux-Port).
Inscription : jusqu‘au 22 aout 17h.
U Tragone Bis (400 mètres)
Briefing : 9h45
Heure du départ: 10h15
Age : entre 4 et 99 ans
Type : Coupe Régionale
Distance : 400 m
Observations
Nageur avec ou sans matériel. Départ et arrivée sur la plage du quai Albert Gillio.
Inscription : Jusqu’au 22 aout 17h
L'Aldilonda (750 mètres)
Briefing 10h45
Heure du départ: 11h00
Age : entre 8 et 99 ans
Type : Coupe Régionale
Distance : 750 mètres
Nageur avec ou sans matériel. Départ et arrivée sur la plage du quai Albert Gillio
Inscriptions : Ouvertes jusqu'au 22 août 2025 à 18h00
A Pulverera (1.5 km)
Heure du départ: 11h00
Age : entre 12 et 99 ans
Type : Coupe Régionale
Distance : 1.5 km
Nageur avec ou sans matériel.
Départ et arrivée à l’australienne, quai d’Albert Gillio
Temps limite : 1 heure (1.5km/h)
Spécificité : itinéraire balisé avec bouées de contournement
Inscriptions : Ouvertes jusqu'au 22 août 2025 à 18h00
La Ficaghjola (2.5 kms)
Briefing : 8h15
Heure du départ: 8h30
Age : entre 12 et 99 ans
Type : Coupe Régionale
Distance : 2.5 kms
Départ et arrivée à l’australienne, au quai Albert Gillio.
Temps limite : 2h30 heures (2km/h)
Spécificité : départ dans l’eau et bouée de nage obligatoire, itinéraire balisé 1 balise/km
Inscriptions : Ouvertes jusqu'au 22 août 2025 à 23h55
A Citadella (5 kms)
Briefing : 8h15
Heure du départ: 8h30
Age : entre 12 et 99 ans
Type : Coupe Régionale
Distance : 5 kms avec
Départ et arrivée à l’australienne, au quai Albert Gillio.
Temps limite : 2h30 heures (2km/h)
Spécificité : départ dans l’eau et bouée de nage obligatoire, itinéraire balisé 1 balise/km
Inscriptions : Ouvertes jusqu'au 22 août 2025 à 23h00
A Conca Marina (200 mètres)
Type d'épreuve : Equipe de 3 personnes
Heure du départ: 12h30
Age : entre 8 et 99 ans
Type : Coupe Régionale
Distance : 200 mètres
Course en relais par équipe de 3 sans matériel (relais et sortie à l'australienne)
Départ et arrivée Plage du quai Albert GILLIO
Inscriptions : Ouvertes jusqu'au 22 août 2025 à 13h00.
