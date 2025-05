L’Adie renforce sa présence en Corse : une nouvelle agence inaugurée à Corte

L’Adie poursuit son ancrage territorial en Corse. Ce lundi 20 mai, l’association a officiellement inauguré une nouvelle agence à Corte, en présence de ses équipes et de ses partenaires. Implantée depuis 1999 sur l’île, l’Adie compte désormais quatre antennes — à Bastia, Ajaccio, Porto-Vecchio et désormais Corte — ainsi que plusieurs permanences locales. L’ouverture de cette structure en Centre Corse répond à un besoin identifié : accompagner les créateurs d’entreprise dans les zones rurales, où les services de proximité sont plus rares et où l’envie d’entreprendre reste forte. « Cette nouvelle agence va permettre d’aller au-devant d’un public éloigné des grandes villes, sur une zone qui couvre l’ensemble de la plaine orientale et la Balagne », explique Yvan Franchi, directeur territorial de l’Adie en Corse. Les projets sont variés : agriculture, petits commerces, services ou activités saisonnières. « Autant de secteurs qui ont besoin d’un financement rapide, avec un accompagnement de terrain », précise-t-il.



Depuis son implantation sur l’île, l’Adie a soutenu 4 700 porteurs de projet, pour un montant global de 15 millions d’euros. En 2023, ce sont 331 personnes qui ont été financées en Corse, dont 298 pour la création ou le développement d’une micro-entreprise, et 33 pour un besoin de mobilité. Le profil des bénéficiaires témoigne d’une ouverture large : 54 % sont des femmes, l’âge moyen est de 40 ans, et 40 % n’ont pas le baccalauréat.



Des parcours accompagnés



Parmi les parcours évoqués à Corte, celui de Chloé Graziani, originaire de la ville, illustre bien l’impact local de l’accompagnement proposé. Grâce à un microcrédit de 6 500 euros accordé par l’Adie en 2023, la jeune femme a pu lancer son activité de fabrication de confitures artisanales, un savoir-faire hérité de sa grand-mère. Elle vend aujourd’hui sa production dans plusieurs épiceries de village de la microrégion.



L’inauguration de l’agence cortenaise a aussi été l’occasion de mettre à l’honneur un autre parcours : celui de Sandy Masala Andritch, récompensée par le prix du microcrédit Banque de France 2025. Coiffeuse à domicile à Bastia, elle est spécialisée dans la création de perruques destinées aux personnes atteintes de cancer. Après la fermeture de son salon en 2018, elle a pu relancer son activité grâce au soutien de l’Adie. Son chiffre d’affaires annuel avoisine désormais les 50 000 euros, et elle prévoit d’ouvrir son propre salon d’ici la fin de l’année. Le prix, accompagné d’une prime de 2 000 euros, va lui permettre de renforcer sa trésorerie et de poursuivre son développement.