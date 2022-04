L’Adec ouvre les portes du Québec aux entrepreneurs corses

La M3E a reçu dernièrement Carol Gilbert, un consultant québécois qui accompagne les start ups à l’international. Cette venue en Corse est le fruit d’une collaboration entre l’Adec (Agence de développement économique de la Corse) et le Québec via la création d’un poste en volontariat international. En effet, Laura Casanova est en charge de la prospection en Amérique du Nord. Cela permet notamment une passerelle pour les entreprises corses qui souhaiteraient s’implanter au Québec et avoir ainsi des perspectives internationales. « Nous avons organisé cette rencontre en contactant l’ensemble des partenaires locaux afin de pouvoir rencontrer bon nombre d’entreprises. Pour l’instant on trouve peu de corses au Québec, néanmoins on note un fort engouement auprès des étudiants insulaires qui partent faire des études là-bas. Aujourd’hui il s'agit donc d’offrir l’opportunité aux entrepreneurs de connaître les acteurs économiques québécois qui peuvent leur ouvrir les portes de l’Amérique du Nord ».



De nombreuses start ups étaient au rendez-vous, mais également des structures en charge de l’accompagnement comme Jonathan Tastevin, président de l’Association des jeunes Entrepreneurs de Corse et chef de projet CitésLab ou encore Cyril Gabillaud-Gambotti, chargé de mission pour la Coopérative d’Initiative Jeunes et lui-même chef d’entreprise avec HelloGeny, une start up qui accompagne les étudiants pour leur alternance ou leur stage. « Le Québec peut offrir de belles opportunités pour les entreprises désireuses de s’installer sur le continent américain, a expliqué Carol Gilbert. Si nous avons une attention particulière sur le secteur de l’innovation, nous sommes présents pour accompagner et faciliter les démarches de tous les porteurs de projets ».

Ainsi, l’ADEC sera la porte d’entrée corse vers les perspectives internationales des entreprises locales. De beaux projets à venir, à n’en pas douter pour les entrepreneurs corses.