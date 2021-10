L'Academie de Corse recherche des marraines pour Capital Filles

C’est au rectorat de Corse qui a eu lieu ce lundi le lancement du recrutement des marraines pour la deuxième édition de Capital Filles, le programme national qui met en relations des femmes cadres issues de grandes entreprises avec des lycéennes des établissements populaires de la région dans le but d'accompagner ces jeunes filles dans leur orientation professionnelle et de déconstruire les inégalités homme-femme.



Créée en 2012 à l'initiative d'Orange, en partenariat avec les Ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, l’association Capital Filles, est née de la volonté d’aider les jeunes lycéennes, qui s’engagent moins que leurs homologues masculins dans les filières sélectives de l’enseignement supérieur, à identifier et surmonter les stéréotypes qui peuvent constituer un frein et renforcer la confiance en elles-mêmes et en leur avenir professionnel.



Pour cette rentrée, après une année blanche à cause du Covid, Julie Benetti a réuni au rectorat d'Ajaccio les "potentielles marraines" de 10 grandes entreprises qui pourraient intégrer le réseau afin d'accompagner les jeunes Corses en témoignant de leur parcours professionnel, en renseignant les élèves sur le monde de l’entreprise et ses codes et en venant en appui, tout au long de l’année, pour guider les lycéennes dans leur orientation. Lors de la rencontre, Dominique Goutard, déléguée générale de l'association a rappelé que "les Filleules Capital Filles réussissent mieux le bac que la moyenne nationale et ceci pour deux raisons : ces jeunes filles sont souvent de hauts potentiels et leurs Marraines, en leur apportant confiance, ambition et autonomie de choix, les aident à révéler leurs qualités."



Lauréate du programme "1 jeune-1 mentor", Capital Filles élargit dès cette année son champ d'intervention vers les collégiennes de troisième et les étudiantes en Bac+1.