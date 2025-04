L’AC Ajaccio perd à Annecy mais assure officiellement son maintien en Ligue 2

Patrice Paquier Lorenzi le Vendredi 25 Avril 2025 à 19:47

L’AC Ajaccio s’est incliné ce vendredi soir à Annecy (2-0), lors de la 32e journée de championnat. Les Ajacciens ont encaissé un but de Djoco sur un penalty imaginaire en seconde mi-temps, avant que Quentin Paris ne double la mise, un peu plus tard. Malgré cette défaite, l’ACA profite de la défaite de Martigues à Guingamp pour valider officiellement son maintien en Ligue 2 et c’est bien là l’essentiel. Les Acéistes recevront le Lorient de Pantaloni et Cahuzac vendredi prochain au stade Michel_Moretti.