L’8 di dicembre, a festa di a Nazione, trà elaburazione di a Custituzione Corsa è a prutezzione di a Vergine Maria

Ghjuvanna Albertini, studiente in storia à a Sorbonne hè passiunata da a storia di a so isula è ci dice "da chjuca chjuca, mi sò interessata à a storia di a Corsica, aghju lettu, visitatu siti è musei, infine tuttu ciò chì era in lea cù a storia. Hè cusì ch’o mi sò ritrova à u cunventu Sant’Antone di a Casabianca induve si passonu stonde è fatti storichi impurtante".Certi lochi fermanu carchi d’evenimenti chì anu fattu a storia, cum’è u cunventu Sant’Antone di a Casabianca in Orezza, unu di i simbuli di a Storia di Corsica. Ghjè quì, in Castagniccia chì funu urganizate numerose cunsulte. In quelle cunsulte, chì adunianu i ribelli corsi opposti à a Francia, si spartianu idee nove contr’à a sottumissione. In listessu tempu, si luttava contr’à a ripressione d’un certu Vaubois, generale di e forze francese chì lasciò in Corsica u ricordu d’una ripressione forte mai vista nanzu, chjamata « a francisata ».U cuntestu storicu calamitosu lampa a Corsica in una mossa rivuluziunaria cù à l’origine un paisanu buzincu, un certu Cardone chì assaltu da a pressione fiscale genuvese purtò l’isula à e porte di l’infernu. Sin’à 1736, si sparghje a rivolta quandu ghjacintu Paoli, babbu di Pasquale hè fattu generale di a Nazione Corsa.Dopu à 20 anni d’esiliu cù u babbu in Napuli, Pasquale Paoli si ne volta in Corsica è ripiglia e vie di a rivolta. Fidele à u so populu, pensa tandu à a ricunniscenza d’un statutu specificu pè a Corsica. Dichjaratu « nemicu di u populu francese » seranu parechji i corsi à seguità lu. In qualità di capugenerale, mette in opera di nuvembre 1755 a Republica di Corsica. Un veru statu chì durerà solu 2 anni di pettu à a ripressione purtata da a Francia. A battaglia di Ponte Novu cù a scunfitta di e truppe pauliste metterà fine à stu bellu prugettu puliticu cù l’annessione di a Corsica à u reame di Francia. Ghjuvanna ci dice "sti fatti storichi facenu da solcu in a Storia di a Corsica è sò ancu oghje e radiche induve chì certi partiti pulitichi cercanu à incalcà u passu. Pasquale Paoli,grand’omu di a nostra storia,di famiglia piuttostu simplice, si ritrova u babbu di a Patria à fiancu à i più grandi di stu mondu. Omu di sapè, di tuleranza è cum’ellu si definia ‘citadinu di u mondu’ ferma un intellettuale ricunnisciutu da i so pari chì scrisse in una di e so ultime currispundenze ‘m’approntu oghje à esse citadinu di u Celu."Ghjuvanna Albertini volta nant’à sta scelta di l’8 di dicembre, festa di a Nazione, ammenta chì ‘in 1735, a mossa rivuluziunaria si vole liberà da a pressione genuvese. Serà ghjacintu paoli cù i ribelli à participà à l’elaburazione d’articuli à a Cunsulta di Corti u 6 è l’8 di ghjennaghju. Sta prima rivuluzione dichjara a Corsica indipendente cù una Custituzione. Hè vera, si sente parlà di più di Pasquale, u so figliolu chì tanti anni dopu serà anch’ellu à u capu d’una rivuluzione’.In Corsica, si sà a piazza ch’elle anu cridenze è religione, è a divuzione purtata à a Vergine Maria hè un aspettu di a cultura religiosa prisente assai in l’isula. Eppuru, ducumenti storichi ammentendu l’8 di dicembre cum’è festa di a Nazione ùn si ne trovu. Ma u calendariu cristianu festighjeghja a purezza originale di Maria quellu ghjornu, tandu a Corsica fù piazzata sott’à a prutezzione di a Vergine, quandu ch’ella fù pruclamata a Custituzione di Corsica. L’8 s’impone cum’è una lea da fà sensu è purtà forte un simbulu chì u populu abbisogna.