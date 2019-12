Kyrnolia et Inseme, partenaires pour la bonne cause

Maria Bettina Colonna le Dimanche 15 Décembre 2019 à 19:00

Depuis Mars 2019, l'entreprise Kyrnolia, dont le siège est situé à Ajaccio, et l’association INSEME ont mis en place un partenariat innovant qui a permis de récolter un belle somme qui sera reversée directement aux familles concernées par le déplacement médical sur le contient.

C'est ainsi que fin novembre, la Présidente Laetitia Cucchi et le Trésorier Jean-Michel Verleye ont eu la joie de recevoir un chèque de 5 000 € remis par Mr Gilbert Bizien, directeur régional et ses collaborateurs.



En quoi consiste ce partenariat ?



Kyrnolia s’engage à reverser 1€ à l’association pour chaque client qui choisit le passage à la facturation électronique, lors de la souscription ou en cours de contrat.

Les clients qui souhaitent aider l’association en recevant leurs factures par mail sont invités à contacter les numéros suivants pour signaler leur accord :

☎️ De Porto à Propriano : 09 69 39 00 19

☎️ De la côte orientale à la Balagne : 09 69 39 00 48

☎️ De l’Alta Rocca a l’extrême sud : 04 95 70 93 33

