Kyan Khojandi : "Une bonne soirée" à Bastia

"Une bonne soirée", c'est le titre habillement choisi pour le dernier stand up de Kyan Khojandi, l'humoriste rennais connu également sous le nom du "Mec de Bref". A partir d'une soirée qui commence à la verveine et se termine en folie douce, Kyan enchaîne les flashback et revient sur son enfance, les origines iraniennes de son père, les femmes, le sexe, les soirées, les amis.. Bref, la vie. Et si la soirée qu'il nous raconte fût bonne, à la sortie, chacun se rengorge du jeu de mot en assurant que lui aussi "a passé une bonne soirée ! "



Parler de soi pour toucher les autres, voilà ce qui pourrait définir au mieux le style de Kyan Khojandi, qui après la mini série Bref, sortie en 2011 sur Canal + est revenu à ses premières amours, les planches. "Une bonne soirée" prend la suite de Pulsion, dont le texte a été illustré sous une forme hybride, entre roman et bande-dessinée, qui partait déjà de lui même pour parler des pulsions de la vie. Un ouvrage qu'il a d'ailleurs dédicacé à l'issue du spectacle dans la cafétéria du centre culturel. L'occasion pour le public venu en nombre ce soir là, d'approcher l'artiste qui n'a ménagé ses efforts sur scène.



Là encore, Kyan Khojandi séduit son public en accordant plus qu'une signature, un échange, quelques mots. "Bonsoir, vous allez bien ?", et l'on passerait volontiers la soirée à discuter. Un temps informel où l'on découvre un artiste conquis et heureux du moment passé . Il se confie "J'ai plutôt l'habitude d'aller en Corse du sud. Je me ressource ici. C'est d'ailleurs en Corse que on a écrit ce spectacle", avant d'affirmer : "J'ai adoré Bastia. On a passé 3 jours extra, c'était super" et de conclure, "Merci, bonne soirée".