"Korsa", le docteur Taras Pankevych de Folelli, raconte son quotidien sur le front de la guerre d'Ukraine

A Irpin, ville au nord-ouest de la capitale, Kiev, le docteur Taras Pierre Pankevych affronte tous les jours les tirs de mortier pour rapatrier des civils vers des zones plus protégées. Accompagné de Viktoria, son infirmière, et de Serge, l'ambulancier, le médecin donne les premiers soins, émet un premier diagnostic dans l'urgence et évacue les blessés dans le premier hôpital mobile des volontaires. Lorsque le matériel médical envoyé de Corse, et d'ailleurs, arrive c'est encore lui qui s'occupe de traduire les désignations écrites en français sur les cartons pour faire en sorte que les colis soient répartis dans l'immédiateté.Epuisé tant physiquement que psychologiquement Pierre Panchévych est "en première ligne" comme il nous confie et n'a de cesse de soigner et d'évacuer des hommes, des femmes et de nombreux enfants très marqués par les horreurs de la guerre et "qui attendent parfois plusieurs jours dans des caves l'arrivée de leur sauveur.""Trois enfants sont morts cette nuit'" annonce-t-il ce mardi 29 mars."Beaucoup d'enfants ont perdu leurs parents, et beaucoup de parents ont perdu leurs enfants'".On entend de la fatigue dans sa voix, mais le courage et la bienveillance de cet homme restent intacts et il compte donc poursuivre sa mission au péril de sa vie. "Je suis très exposé au danger, je porte un casque et un gilet pare-balles, j'ai peur très fort, très souvent face au danger évident, mais les gens dépendent de moi et quand les tirs de mortier tombent à 50 mètres de nous, dans ce cas votre seul espoir c'est le Seigneur'." assure-t-il.L'équipe médicale affronte le danger permanent à bord d'une ambulance non blindée qui parfois essuie des tirs et "explique le médecin. Des couloirs de sortie ont été mis en place pour permettre aux ambulances de se déplacer sans risquer une attaque, cependant ils ne sont pas toujours respectés, confie Pierre Pankevych . L'équipe médicale affronte donc le danger permanent à bord d'une ambulance non blindée qui parfois essuie des tirs. "Nous aurions besoin d'une ambulance blindée, pour être en sécurité lors des évacuations, car notre véhicule subi souvent des attaques, dans ce cas nous devons nous mettre à l'abri, et attendre que les tirs s'arrêtent pour évacuer les blessés qui parfois meurent d'avoir trop attendu les premiers soins" précise le médecin.Chaque jour, mais aussi chaque nuit dans l'obscurité, le docteur et son équipe transportent les victimes de la guerre "il faut se dépêcher, les combats sont très violents, et sortir un militaire blessé sur une ligne de combat ça prend du temps, nous devons parfois traverser la rivière dans la nuit, avec mon équipe nous pouvons attendre plusieurs heures avant de pouvoir intervenir, on se met à l'abri, on court, c'est très physique. Souvent, on ne peut pas rejoindre notre ambulance car elle est prise pour cible et nous devons rester plusieurs heures couchés à même le sol pour nous protéger.".Au front, il a une pensée pour les gens en Corse qui l'encouragent et le soutiennent dans sa mission "ils ont fait un travail énorme et très rapide, le matériel médical que nous avons reçu est très très précieux" insiste-t-il.Dans un message adressé à tous les bienfaiteurs qui participent à l'aide apportée à l'Ukraine, le docteur Pankévych adresse ses remerciements au nom du peuple Ukrainien. "Je veux témoigner ma reconnaissance de m'avoir apporter bien plus que votre soutien, votre professionalisme et votre incroyable mobilisation pour organiser l'aide médicale pour le premier hôpital mobile de guerre en Ukraine. Je veux remercier profondément au nom du peuple Ukrainien pour leur soutien spirituel et matériel: Dr Gaziello,Martha, Nathalie, Isabelle (IDE), le prêtre et la mairie de Folelli, le colonel Orsetti, les pompiers de Furiani,les représentants du matériel médical de Santa Lucia di Moriani,de Folelli et de Biguglia, mes amis les Drs Hébert et Castellani, les Drs Lavalou et Grisoni, le Dr Manzi qui a distribué aux différentes structures médicales la liste de nos besoins. Mais aussi, l'hôpital de Bastia, la clinique Maymard et la polyclinique de Furiani, le GEPI de Folelli, Corse Net Infos, ainsi que tous mes confrères, mes voisins, mes amis et mes patients qui m'ont témoigné leur soutien, leurs encouragements et ont pensé à moi et à mon pays'"