Karaté : deux Ajacciens sur trois médaillés à Paris

En juniors masculins Lucas Chaffort est monté chercher une médaille d'or sur la plus haute marche du podium.

Son score ?

Un incontestable 5/0.



En minimes Thomas Ettori a décroché la médaille d argent sur le score très serré de 2/3.

C'était son premier podium national et sa première expérience dans cette catégorie.

Dans la même catégorie des minimes masculins, Zadig Poirier s'est incliné, lui; pour la troisième place sur le score également très serré de 2/3.

Mais c'était un résultat qui jouait, hélas, en sa défaveur.

Cela n'enlève rien au superbe comportement des jeunes karatas de l'ACA et de leur coach qui méritent un coup de chapeau pour leur très bon début de saison