Karaté : Une belle 5ème place au championnat d’Europe pour la borgaise Cassandra Sampieri

La Borgaise était en lice en catégorie cadette U16 (moins de 16 ans). Lors de cette rencontre internationale, Cassandra a pu confirmer sa place au ranking mondial en terminant à la 5ème place.

Lors du premier tour Cassandra finissait première de son tableau avec la note de 23,62, obtenant la 2ème meilleure note de toutes les nations, en effectuant le Kata « Kururunfa » qu'elle n'avait d’ailleurs jamais fait lors de ses précédentes compétitions.





Au 2ème tour, en exécutant le Kata « Anan Daï » elle sera pénalisée en raison d’un déséquilibre et ne sera créditée que de 22,44 points, synonyme de 4ème place de son tableau mais qualifiée pour la demi-finale. Dans sa poule, l'Allemande Siebert Rita, l'Espagnole Perez Alvez Azahara et la Russe Lurkeno Alexandra. En réussissant son kata « Suparinpei » elle finissait 3ème et décochait par la même sa qualification pour la petite finale, pour la place de 3ème du championnat.



Face à son adversaire, la Turque Turmen Damla Su, vice-championne du monde, elle obtiendra la note de 23,86. Pas suffisant, hélas, pour monter sur le podium puisque sa rivale recueillait la note de 24,06.

Cassandra échouait donc au pied du podium à la 5ème place de ces championnats d’Europe. «Mon premier regret est d'avoir eu ce petit déséquilibre lors de mon 2ème tour » explique la jeune corse, «je pense que cela a beaucoup joué contre moi pour la suite de la compétition. De terminer au pied du podium européen me laisse un goût amer, d'inachevé car je ne ramène pas de médaille à la France et à la Corse. Ma satisfaction c’est d’être constante puisque j’avais terminé 5ème au Championnat de Monde au Chili en octobre dernier, mais aussi à la Youth League de Venise en décembre. Pour ma 2ème sélection avec l'équipe de France dans une compétition d'un aussi haut niveau, je pense quand même avoir réalisé un très beau parcours, confirmant ma place au Ranking Mondial. Être constante dans cette discipline c’est déjà important. Je me fixe pour objectif d’être dans le carré final lors des prochaines échéances ».