Juliette, la marque écologique lance ses nouveaux gels douche vegans

Gel douche Fleur d’Oranger

De cocoyl glutamate de sodium ;

De gomme Xanthane ;

D’érythritol ;

D’acide citrique ;

De sorbate de potassium et de benzoate de sodium.

Juliette est une start-up soucieuse de la préservation de la nature, de l’homme et des animaux. La marque écologique propose à ce titre, un large éventail de gels douche vegans de qualité, fabriqués et conditionnés en France.Composés à 99% d’ingrédients naturels, ils sont bons pour le corps et surtout pour la planète. Les produits ont été lancés il y a moins d’un an et sont aujourd’hui les produits phares de cette jeune marque écologique. Zoom dans cet article sur les nouveaux gels douche vegans de Juliette.Quels sont les différents gels douche vegans lancés par Juliette ?Au sein de sa gamme « JU », lancée officiellement en novembre 2021, la marque propose 4 variétés de gels douche vegans. Ils se composent uniquement d’ingrédients d’origine minérale et végétale.Fleur d’Oranger est l’un des gels douche les plus appréciés de cette gamme. Comme tous les autres, ce gel douche vegan Juliette est essentiellement composé :Avec son parfum frais et léger, semblable à celui de la fleur blanche d’oranger, il est parfait pour s’offrir un bain floral, envoûtant et rafraîchissant.