Julie Benetti : "les mesures que nous prenons seront adaptées en fonction de l’évolution de l’épidémie"

Comment les établissements scolaires peuvent vérifier si les élèves ont séjourné dans une zone à risque ?

Très peu de professeurs et d'élèves sont concernés par cette mesure de maintien à domicile. Dans leur immense majorité, nos élèves et professeurs ont retrouvé lundi le chemin de leur école ou de leur établissement.Cette mesure du maintien à domicile pour les élèves et enseignants ayant séjourné dans les zones épidémiques à risque d’exposition a été prise au regard du contexte spécifique de la Corse, de son insularité et en l'absence à ce jour de cas confirmé de coronavirus dans notre académie. Elle est la mesure la plus adaptée en l’état actuel. La fermeture d’établissements scolaires n’aurait pas de sens à ce stade. Mais les mesures que nous prenons ne sont pas figées et seront adaptées en fonction de l’évolution de l’épidémie.Les directeurs d’écoles et les chefs d’établissements ont informé les parents d’élèves des consignes à suivre en cas de retour des zones d’exposition. Nous avons veillé à assurer la plus large diffusion de ces mesures et répondu à un grand nombre d’appels et de messages. Nous sommes tous engagés face au risque de circulation de ce virus.Et je rappelle ici que rien n’est plus efficace que d’adopterles gestes « barrière » : se laver régulièrement les mains, utiliser des mouchoirs jetables, tousser ou éternuer dans le pli de son coude. Ces recommandations sont affichées dans l’ensemble de nos écoles et établissements scolaires.Pour les élèves maintenus à leur domicile, une continuité pédagogique doit être assurée par la mobilisation des ressources numériques : accès aux supports de cours, réalisation de devoirs ou d’exercices. Les ressources numériques doivent aussi permettre aux professeurs tenus de rester chez eux de maintenir un lien pédagogique avec leurs classes afin que leurs élèves puissent entretenir leurs connaissances et progresser dans l’acquisition de nouveaux savoirs.Oui tout est mis en œuvre, pour assurer la protection de nos élèves et de nos personnels, la continuité du service public et des apprentissages.