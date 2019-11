Judo : trois athlètes corses sur le podiums et 5 classés au tournoi d"Agde

C.-V. M le Mardi 26 Novembre 2019 à 17:56

Les 23 et 24 Novembre a eu lieu le tournoi de Agde pour les catégories cadets et juniors. La montée en puissance du groupe corse s'est confirmée avec trois athlètes sur le podiums et 5 qui se sont classés.



Chez les Juniors, Léa Carrière ( Judo club Lucciana) en -70 kg revient à son meilleur niveau après un an de blessure en se classant à la première place. Elle est également sélectionnée par Amina Abdelatif responsable du pôle France Marseille pour effectuer un stage d'une semaine à l'INSEP.

Margie Rovinalti (Judo club de Peri) en -48kg se classe quant à elle 5ème et se rapproche des meilleures de la catégorie. Margie Chez les garçons à noter la 4ème place de Samuel Constancis (Ajaccio Judo) en +100 kg, la prestation encourageante d'Alix Crinquette (ASPTT Ajaccio) en -81 kg qui finit 7ème bien qu'il se soit émoussé au fil des combats : nn effet, il n'a pas encore digéré la quantité de travail effectué au pôle France Marseille .

Prochaine échéance pour les juniors le tournoi d'Aix-en-Provence à la mi Décembre.



Chez les Cadets, on notera la belle performance de Dieudonnée Mélissa (Ajaccio judo) en -48 kg qui finit à la seconde place dans sa nouvelle catégorie de poids. Sa marge de progression est importante et elle peut nourrir des ambitions sur le national.

A noter aussi la belle 3ème place de Matéo Bazin (Dojo Porto Vecchiais) en -66kg qui revient fort au bon moment.

Tous deux sont qualifiés pour le Tournoi de France qui aura lieu à Cannes la 3ème semaine de Janvier et qui regroupe les meilleurs cadets de l’Hexagone avec en plus des équipe nationales étrangères.

En +70 Kg Léa Machut ( Judo club Lucciana) finit 5ème après avoir dominé son adversaire et future troisième Reydet Emma de la Motte Servolex. Une troisième pénalité sévère - valant disqualification - l'a empêchée de monter sur le podium.

Pour finir notons l’encourageante 7ème place de Linder Mattias (ASPTT Ajaccio) 7ème en -55 kg qui confirme les progrès entrevus lors des entraînements.



