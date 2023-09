Journées européennes du patrimoine à Bonifacio : sport et patrimoine vivant au programme

Comme chaque année, cette manifestation culturelle majeure se tiendra dans toute l'Europe, et Bonifacio ne fait pas exception. Pour l'édition 2023, deux thématiques guideront le week-end : le patrimoine vivant et le patrimoine du sport, en l'honneur des Jeux Olympiques de 2024. Les responsables du patrimoine de la Ville et de l'Office Municipal de Tourisme se sont inspirés de ces sujets pour élaborer un programme varié et captivant, adapté à tous les âges et tous les goûts.Pour les amateurs de jeux médiévaux, le Bastion de l'Étendard proposera une série de jeux adaptés ou modernisés par l'association les Cerfs-Volant, ouverts à la fois aux adultes et aux jeunes. Les plus sportifs pourront participer à deux parcours, conçus par Olivier Oggiano de Sport'a bè, couvrant plus de 10 kilomètres, avec des niveaux débutant et expert, à travers la cité médiévale. Pendant ces deux jours, les visiteurs pourront également explorer le patrimoine de la Haute-Ville en réalisant des performances en termes de temps ou de dénivelé, ou simplement pour mesurer les calories brûlées. Les amateurs de vélo pourront rejoindre Christophe Bonchristiani pour une visite du Piale à vélo, avec une boucle cycliste d'1h30, ouverte aux débutants. Enfin, une expérience exceptionnelle attend les plus aventureux avec une descente en rappel du Torrione, accessible aux personnes de plus de 12 ans, le samedi 16 après-midi, sous réserve des conditions météorologiques.Côté patrimoine vivant, l'association Di Ghi Di Scè proposera un atelier d'initiation à la polyphonie le dimanche 17 à 17h, suivi de la présentation de l'album "A me lengua," enregistré par les musiciens de l'association en langue bonifacienne à 19h. Nela, guide-conférencière, animera une visite de la ville intitulée "Una casa, una storia" le samedi et le dimanche à 16h, une occasion unique de découvrir l'histoire des habitants d'autrefois et d'aujourd'hui à travers les bâtiments médiévaux et les riches demeures des notables.Pour illustrer le patrimoine vivant, rien de mieux que d'ouvrir les portes du "Chantier du siècle" sur les batteries et les remparts de Bonifacio. Les samedi et dimanche à 9h, suivez le greeter Michel Tercé, lieutenant-colonel à la retraite et spécialiste des fortifications, pour découvrir la restauration en cours de ce patrimoine emblématique de la citadelle.La Ville de Bonifacio consacrera également une exposition temporaire aux œuvres et objets religieux qui ont disparu des églises bonifaciennes. Cette exposition se tiendra à l'Espace Saint-Jacques à partir du 9 septembre et jusqu'au 29. Pendant les journées du patrimoine, les visiteurs auront l'opportunité de suivre une visite commentée de l'exposition par l'association des guides de l'extrême-sud, suivie d'une visite des églises bonifaciennes.Ces Journées européennes du patrimoine seront également l'occasion de (re)découvrir gratuitement les Monuments historiques de Bonifacio, tels que l'Escalier du Roy d'Aragon et le Bastion de l'Étendard. Le patrimoine religieux sera également à l'honneur, avec l'ouverture de l'Église Saint-Dominique et de l'ancienne chapelle de confrérie Sainte Marie-Madeleine par l'Âme des confréries bonifaciennes.Enfin, le public pourra profiter d'une vue panoramique inédite de la ville à 360 degrés depuis le Belvédère du Torrione tout au long du week-end, sauf en cas de mauvaises conditions météorologiques.Pour découvrir l'ensemble des propositions de ce week-end, rendez-vous sur le site web de la Ville de Bonifacio : www.bonifacio.fr