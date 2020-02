Journée portes ouvertes à Stella Mare : visite d'un "hôtel 5 étoiles pour poissons"

Selon Laurent Berti, biologiste et guide d'un jour : "Le plus important c'est de transmettre aux nouvelles générations la volonté de prendre soin du milieu marin et de l'environnement en général. Il faut aussi montrer et expliquer à tous, qu'il y a une perspective d'avenir dans l'élevage de tous types d'espèces marines et dans leur préservation".

Après avoir répondu à la question du petit Sacha, 9 ans : "Pourquoi les poissons ne ferment jamais les yeux monsieur ?", il explique l'importance d'adapter la taille de la nourriture à l'âge du poisson, mais aussi les différents types de reproduction et leur particularité, ou encore pourquoi les poissons clowns "comme nemo" réussissent à vivre dans une anémone. Les parents, comme les enfants, sont fascinés par le bébé homard ou par le résultat de la mue de papa homard.





Amélia, la maman de Sacha, a décidé d'emmener son fils "sur les conseils d'une amie qui avait déjà emmenée ses enfants". Elle explique : "Je trouvais que c'était une découverte intéressante pour les enfants, et pour moi aussi d'ailleurs. Je ne regrette pas, c'est vraiment une belle expérience ! Et visiblement, ça plaît beaucoup à mes fils". Effectivement, Paul 12 ans, le frère de Sacha, est formel : "C'était vraiment top ! J'ai adoré ! Surtout quand on a vu la grande murène".